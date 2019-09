Airbnb, à la recherche de volontaires pour mener une mission scientifique en Antarctique

© Airbnb

Mieux comprendre les chemins que prennent les microplastiques

Les candidatures ouvertes jusqu'au 8 octobre 2019

Source : Communiqué de presse

», ce n'est pas le titre du dernier film de Ron Howard ni celui de la prochaine série à succès de Netflix, mais le nom d'une mission scientifique organisée par Airbnb et l'ONG Ocean Conservancy, qui vont offrir à cinq chanceux (mais aussi courageux) la possibilité d'apporter leur contribution à un projet scientifique qu'ils n'oublieront pas de sitôt.Cinq citoyens vont ainsi contribuer au prélèvement d'échantillons de neige dans l'un des endroits les plus reculés et immaculés de la planète : l'Antarctique. Ils rejoindront ainsi, au mois de décembre, une scientifique spécialiste qui connaît bien les lieux, Kirstie Jones-Williams, pour étudier l'ampleur de la présence de microplastiques à l'intérieur du continent, car «», explique la scientifique.L'idée générale de la mission est de sensibiliser le public aux conséquences de ses actes, en fournissant des informations d'importance qui aideront peut-être à préserver l'Antarctique d'une part, mais également le reste de la planète. «», détaille Kirstie Jones-Williams.Cette mission s'effectuera dans des conditions climatiques difficiles et exigeantes. Durant un mois, ces citoyens scientifiques devront suivre une formation en immersion à Punta Arenas, au Chili, afin de se familiariser avec la glaciologie, l'échantillonnage sur le terrain mais aussi le travail en laboratoire et l'utilisation de l'équipement.Ensuite, il se rendront en Antarctique, où débutera la mission. Puis ils recueilleront des échantillons de neige avant de visiter le pôle Sud et de découvrir la beauté majestueuse du continent en explorant des sites comme le Charles Peak Windscoop, la cascade de glace de Drake ou Elephant's Head. Une fois de retour au Chili, ils étudieront leurs découvertes et pourront les transmettre au monde entier, pour peut-être inciter la planète à réduire son empreinte plastique collective.Pour participer, il vous suffit de vous rendre sur la page airbnb/sabbatical . Ouverte à toutes les candidatures, cette mission vous impose d'avoir plus de 18 ans et de vous rendre disponible durant un mois, de novembre à décembre 2019. Les cinq personnes retenues seront prévenues le 30 octobre prochain. Attention, vous n'avez que jusqu'au 8 octobre pour postuler.