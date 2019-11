Le saviez-vous ? Il filme le dernier burger-frites islandais de McDonald's depuis 10 ans

Le saviez-vous ?, c'est votre rendez-vous du week-end. Clubic vous fait découvrir quelques pépites de la tech et du numérique, aussi insolites qu'insoupçonnées, parfois contemporaines, d'autres fois historiques. Embarquez avec nous, c'est parti !

Cela peut étonner, mais l'Islande n'héberge plus aucun McDonald's depuis 2009. Après 16 ans d'activité sur place, la chaîne de restauration rapide avait décidé de plier bagage, acculée par les coûts d'importation des hamburgers et piégée par la crise économique qui traversa l'île. Juste avant la fermeture des trois derniers restaurants ouverts, Hjörtur Smarason achète alors un burger-frites, et le place sous plastique le 31 octobre 2009. Depuis, il ne manque pas une miette de sa décomposition.Comme toute antiquité qui se respecte, le burger-frites acheté par monsieur Smarason n'a pas vécu que dans un seul et même lieu. Lorsqu'il achète le met en 2009, il le conserve dans un premier temps dans un sac en plastique, et ce pendant trois ans. Durant cette période, le hamburger et les frites ne montrent pas le moindre signe de vieillesse, et reste beaux comme au premier jour., explique le propriétaire qui, en 2012, le confie au Musée nationale d'Islande.Quelques années plus tard, après avoir été amaigri de quelques frites « dégustées » par de curieux visiteurs, le personnel du Musée conseille à Hjörtur Smarason de se débarrasser du burger-frites. Mais trop attaché à sa valeur historique, l'homme décide finalement de le conserver et de le confier à des amis, qui tiennent aujourd'hui une maison d'hôtes, baptisée Snotra House, du côté de Thykkvibaer, dans le sud de l'île.Aujourd'hui, le burger et les frites sont exposés dans le salon des invités de la Snotra House, qui ont, lors de chaque visite, l'occasion de constater que les produits restent tout à fait bien conservés, mieux même que l'emballage des frites, qui commence à perdre de ses couleurs.Et cerise sur le gâteau, où plutôt grain de sel sur la frite, il est possible de suivre la (très) lente décomposition des produits, grâce à deux caméras placées à l'intérieur et à l'extérieur de la boite vitrée (ouverte, précisons-le), qui retransmettent en direct l'expérience, et ce 24 heures sur 24. Assurément le coup marketing rêvé pour ses nouveaux hébergeurs, qui revendiquent 400 000 connexions quotidiennes sur leur site internet.