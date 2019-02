#Insolite : Disney et Marvel créent le site Web de "Captain Marvel", tout droit sorti des 90's



Un site promotionnel qui alimente le buzz



Un site rempli de pépites made in 90's



Capture d'écran du site Capitan Marvel pour Clubic.com

Le mois prochain sort au cinéma, tout premier film Marvel Cinematic Universe à confier le rôle principal à une... héroïne, incarnée par l'actrice américaine Brie Larson. Au passage, le long-métrage deviendra dans quelques mois le premier exclusif à Disney+ , la plateforme de streaming de Mickey, attendue plus tard cette année. Pour nous faire patienter, Disney a dévoilé un site internet qui fait aussi bien mal aux yeux qu'il nous donne le sourire., qui suit les aventures de Carol Danvers destinée à devenir l'une des plus puissantes héroïnes de la Terre, se déroule, dans le passé donc. Alors, pour renforcer le buzz autour de la sortie du film, Disney a décidé de créer un mini site internet spécial tout droit sorti de cette époque flashy de la toile.Et pour créer le parfait petit site internet des années 90, il a fallu ressortir tous les ingrédients de l'époque, pour le meilleur et pour le pire, qui aujourd'hui feraient bondir de leur chaise les geeks du monde entier.Tout y passe ou presque. Vous pouvez vous délecter d'alignements compulsifs de GIF animés, de belles couleurs flashy, ou du Comic Sans MS, la police d'écriture qui était dans le vent il y a une vingtaine d'années.Et si vous n'avez pas tout vu, vous apprécierez aussi la partie multimédia du site, avec le lecteur vidéo venu d'une autre galaxie, mais aussi le fameux jeu vintage qui vous défie de repérer les Skrulls qui vivent parmi les Humains, sans oublier le légendaire livre d'or bourré de références liées à l'époque commeouCerise sur le gâteau : vous retrouverez le tout aussi légendaire compteur de visites en bas du site. Voilà le bon vieux temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître.