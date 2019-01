Un nouveau Ghostbuster en préparation, et il s'agirait d'une suite au film de 84

Dans la famille Reitman, je demande le fils

Pour cette suite, une sortie à l'été 2020 est envisagée

Une fois le mauvais souvenir du reboot de 2016 effacé, il est temps de se pencher sur le futur avec sérénité et enthousiasme après ce qui nous semble être une bonne nouvelle. Selon le prochain volet de la sagasera, 35 ans après la sortie du premier opus. C'était en 1984.Si vous êtes incollable sur les deux premiers films, son prénom ne vous dit peut-être rien, mais son nom ne vous a pas échappé., aujourd'hui âgé de 72 ans.», s'enthousiasme Jason, visiblement très impatient de démarrer cette nouvelle aventure.Reitman a rappelé que, mais bien «». Sony Pictures, qui distribuera le film, aurait tablé sur, avec un tournage - dont on ignore qui en seront les stars - qui pourrait débuter dans les prochains mois.Jason marche en tout cas sur les traces de son père. Après être apparu dans les deux premiers films alors qu'il n'était qu'un jeune garçon, le Canadien fut notamment aux manettes de(pour lequel il avait remporté l'Oscar du meilleur scénario en 2008) et(grâce auquel il a décroché le Golden Globe du meilleur scénario deux ans plus tard).