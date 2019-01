Disney annonce la saison 2 de « Star Wars Resistance » pour cet automne

Les événements de la série vont rejoindre ceux du Réveil de la Force

Les informations officielles sont tombées ce 9 janvier et elles ont pu rassurer tous les fans de la franchise.vient de commander à Lucasfilm unede la série animée, qui sortira dès l'automne 2019.Ce n'est pas tout puisque Disney a offert au public une autre bonne nouvelle en dévoilant la, dans laquelle on aperçoit brièvement le général Hux, annonçant «». La diffusion de cette seconde partie de saison reprendra à compter duprochain.L'histoire dese déroule avant celle de. On y suit Kazuda Xiono,pour mener une mission secrète visant à espionner le Premier Ordre. La série animée va peu à peu rejoindre les événements du film.En France,est diffusée sur Disney XD.