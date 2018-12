LDLC va présenter son sabre laser Solaari au CES

L'arme des Jedi, dans une version améliorée

Les précommandes débutent dès le mois de janvier

Source : Next Inpact

Qui aurait pu penser que, groupe spécialisé dans la vente de matériel high-tech, allait s'aventurer dans une galaxie lointaine, très lointaine ? C'est pourtant l'annonce qui a été faite sur la page Facebook de l'entreprise e-commerce avec la présentation d'unréalisé par ses soins.Cette version de l'arme des Jedi et des Sith a été conçue par, une filiale R&D du groupe LDLC. Les équipes de développement ont eu à cœur de proposer rien de moins quedisponible sur le marché. Il proposera des milliers de nuances de couleurs, réglables à l'envie par le porteur du sabre sur une application mobile dédiée.L'est annoncée à 6 heures, du jamais vu en la matière. Il bénéficiera également d'une connexion Bluetooth pour étendre le son caractéristique du sabre sur une enceinte ou un système de son à la maison, et revivre les plus grandes batailles de la saga. Les sons devraient normalement être reproduits sans latence, avec le «».» annonce fièrement l'entreprise, qui présentera officiellement son appareil au salonde Las Vegas, qui ouvre ses portes à partir du 8 janvier 2019.Le sabre laser sera disponible quant à lui en précommande dès le 3 janvier surpour 169 €. Il sera décliné en trois designs de manches et deux tailles de lames différentes (82,5 et 92,7 centimètres). Le prix sera par la suite légèrement plus important, mais n'a pas encore été annoncé par LDLC.