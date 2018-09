Une nouvelle trilogie Star Wars déjà dans les tuyaux ?

Jasni / Shutterstock.com

Une trilogie annonçant un nouveau départ

Yup. 👊🏻 — Rian Johnson (@rianjohnson) 29 août 2018



Le premier épisode d'ici 2020 ?

Disney avait déjà annoncé que la prochaine trilogie serait sous la responsabilité de Rian Johnson, c'est désormais chose confirmée par le principal intéressé. Le réalisateur et scénariste américain, auteur de l', a répondu par l'affirmative sur Twitter quand un fan lui a demandé s'il travaillait ou non sur une nouvelle trilogie.Fort de son succès avec l'épisode 8 de la saga qui a rapporté près de 1,5 milliard de dollars, Rian Johnson s'apprête donc à reprendre du service en offrant un nouveau départ à la franchise. En effet, si tout se passe comme prévu,, comprenant de nouveaux lieux et personnages et une histoire différente de celle de la famille Skywalker.L'épisode 9, dont la date de sortie mondiale est programmée pour le 18 décembre 2019, sera bel et bien la conclusion de cette longue histoire qui a débuté en 1977.Bien que nous ne disposions à l'heure actuelle d'aucune information sur son scénario ou sa date de sortie, on sait déjà qu'il va falloir se montrer patient pour profiter de cette nouvelle trilogie deOutre l'épisode 9 encore en tournage, Rian Johnson a d'autres projets à mener. Il devrait prochainement commencer le tournage d'un thriller intituléavec comme acteur principal le sulfureux Daniel Craig, connu pour son rôle de James Bond. Le réalisateur a dû profiter du retard de production du prochain 007 pour convaincre Daniel Craig de tenir le rôle principal dans son film.Cette nouvelle production Star Wars pourrait donc débarquer sur les écrans de cinéma d'ici 2020, mais cela semble tout de même encore un peu tôt puisque rien n'est encore vraiment officialisé. Nous en apprendrons certainement plus dans les mois qui viennent.