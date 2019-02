Un nouveau Ghostbusters serait en préparation avec les acteurs originaux

© Columbia Pictures

Nostalgie quand tu nous tiens

Source : CNet

C'est durant un entretien accordé à l'émission The Big Interview With Dan Rather que Dan Aykroyd (qui jouait le Docteur Raymond Stantz dans les deux premiers opus) a déclaré que le nouveau film Ghostbusters est actuellement en cours d'écriture. Mieux encore, il mentionne le fait que ce long métrage pourrait bien rassembler une nouvelle fois les trois acteurs originaux.En effet, Bill Murray, Ernie Hudson ainsi que Aykroyd seraient donc sur le point de reprendre du service. Malheureusement, ce ne sera pas le cas d'Harrold Ramis (qui joue le rôle d'Egon Spengler) qui est décédé en 2014. Même si Murray avait déjà annoncé qu'il ne reviendrait pas dans la saga, Dan Aykroyd se montre très optimiste à ce sujet : «».Pour le moment, nous ne savons pas quand ce « SOS Fantômes 3 » pourrait sortir. Une arrivée en salles en 2019 marquerait à coup sûr les 25 ans de la saga.