Carol Bartz, ex PDG de Yahoo !, investit dans le cannabis

« Un énorme potentiel de croissance »

Son nom ne vous est peut-être pas inconnu.fut la directrice générale d'Autodesk durant 14 ans et. La dirigeante américaine fait partie des investisseurs (avec, entre autres, une ancienne gloire de la NFL, Joe Montana, membre du) qui ont levé 75 millions de dollars dans une société de cannabis, Caliva.L'ancienne dirigeante n'a pas voulu se contenter d'une paisible retraite : «», indique-t-elle . Carol Bartz, qui rejoint le conseil d'administration de la société, affirme même être en train d'assister à un phénomène qu'elle a très bien connu : «».Si la marijuana reste illégale au niveau fédéral et dans la majorité des États américains, le dernier projet sur l'agriculture signé par Donald Trump en décembre 2018 a légalisé le chanvre et les produits dérivés. Mais Baltz, qui produit du CBD (cannabidiol, un composé non psychoactif de la marijuana) avec Caliva, ne croit pour le moment pas à une législation fédérale imminente du cannabis.