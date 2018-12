Réseaux sociaux : une fausse campagne anti-masturbation lancée par des agents russes

Une hotline anti-masturbation



Source : The Verge

Des millions de contenus de propagande

Source : The Verge

La campagne électorale pour l'élection du président des États-Unis en 2016 aurait été grandement influencée par la Russie, via des techniques de propagande, notamment sur les réseaux sociaux. Pour mieux comprendre comment cela a pu se produire, le Sénat américain a demandé à des chercheurs d'établir un rapport sur ces pratiques. Et certains résultats sont étonnants.En effet, parmi les nombreuses méthodes employées, l', basée à Saint-Pétersbourg (Russie), aurait mis en avant une. Pour cela, elle postait des photos, notamment sur de fausses pages Facebook regroupant une communauté chrétienne, avec des messages tels que : «», signé «», ou : «».D'après les auteurs du rapport, l'IRA serait donc allée jusqu'à mettre en place une hotline dédiée, ou à aider à sa création. L'idée derrière cette initiative aurait été desur des individus, dans le but de les faire chanter ultérieurement. On ne sait toutefois pas si des utilisateurs ont effectivement eu recours à ce service téléphonique ni les conséquences que cela aurait pu entraîner.Quoi qu'il en soit, cette fausse campagne démontre lapar l'IRA pour interférer dans la campagne américaine. Les auteurs du rapport ont ainsi puisé dans plus de 10 millions de tweets venant de plus de 3 800 comptes, 116 000 posts Instagram ou encore 61 500 sur Facebook, générant des millions de likes.Le but de l'agence russe aurait été de semer le trouble parmi les électeurs et d'accentuer les divisions au sein de la société américaine, en ciblant particulièrement les milieux conservateurs. Pour,. Sur ce point, l'IRA aurait réussi son coup.