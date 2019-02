Amazon trolle Alexa dans sa publicité du Superbowl

Quand Amazon trolle Alexa

A l'occasion du, Amazon a diffusé une nouvelle vidéo promotionnelle concernant son assistant Alexa. Une vidéo pleine d'autodérision, mettant en scène (entre autres) Harrison Ford et Forest Whitaker.Difficile de nier l'omniprésence de ces chers assistants vocaux, qui semblent voués à animer tous nos objets du quotidien. Une situation qui semble amuser Amazon, dont l'assistant Alexa est présent dans de très nombreux périphériques : enceintes, TV, voitures, électro-ménager....A tel point que, en imaginant diverses formes (loupées) d'intégration d'Alexa., qui demande à sa brosse à dents de lancer un podcast., c'est le collier connecté du chien de la maison qui permet à ce dernier de commander des friandises.Evidemment, sous couvert d'auto-dérision et d'humour,, avec ce spot qui a été diffusé dans le cadre du Superbowl, et qui a pu être visionné par des millions de téléspectateurs. A ceux-ci s'ajoutent également les quelque 36 millions de vues déjà cumulées sur YouTube.