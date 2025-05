Pour tenter votre chance, rien de plus simple ! Rendez-vous sur notre compte X (anciennement Twitter). Il vous suffit de suivre les comptes Clubic et pCloud, puis de retweeter le post du concours en taguant un ami en commentaire. Le tirage au sort sera effectué le 7 mai, et le ou la gagnante repartira avec un abonnement pCloud de 2 To à vie, d’une valeur de 399€. Bonne chance à toutes et à tous !