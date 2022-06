Jusqu'à 2 To de stockage GRATUIT à gagner avec pCloud

En effet, pCloud est l'une des firmes les plus réputées pour le stockage en ligne de vos données ! Et être gagnant à coup sûr, c'est dans tous les cas bénéficier de 10Go de stockage cloud gratuit chez pCloud en ouvrant un premier compte chez cette firme. Sinon, vous pouvez bien sûr participer avec un compte pCloud gratuit déjà existant, ou un compte de vos réseaux sociaux par exemple (Facebook, Instagram, Twitter, YouTube), à votre guise ! Les 3 premiers lots sont un compte Premium Plus de 2To Lifetime (99 ans) d'une valeur de 350€, un compte Premium de 500Go Lifetime d'une valeur de 175€, et un compte Premium Plus de 2To pour un an d'une valeur de 99,99€ !

Votre participation étant gratuite, vous avez donc tout à gagner à participer. Le jeu commence le jeudi 9 juin 2022 à 10h (heure de Paris) et se clôture le dimanche 19 juin 2022 à minuit (toujours heure de Paris). Les gagnants sont notifiés par mail du compte renseigné le 20 juin 2022 et ont 3 jours pour réclamer leur lot. 48h après votre réponse, votre compte gratuit pCloud (ou nouvellement créé le cas échéant) sera transformé en fonction de votre lot.