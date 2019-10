Roomba vs SharkNinja : c'est la guerre entre les constructeurs de robots aspirateurs

Un concurrent deux fois moins cher

SharkNinja conteste sa prétendue inspiration

Source : Bloomberg

Il n'y a pas que dans l'univers des smartphones que la bataille des brevets fait rage. L'entreprise iRobot, qui fabrique le robot aspirateur Roomba, s'est en effet lancée dans la défense de sa propriété intellectuelle.Fondée en 1990, la société est principalement connue pour son appareil capable de nettoyer votre maison de façon autonome. Depuis le premier modèle lancé en 2002, le constructeur a progressivement amélioré son dispositif. Sa dernière version, sortie en 2018, est ainsi capable de cartographier le domicile de l'utilisateur, de planifier ses interventions, de changer son sac toute seule, ou encore de se mettre en charge automatiquement, en cas de besoin.Mais iRobot a vu ses ventes menacées un an plus tard par l'arrivée d'un concurrent. Il y a quelques semaines, SharkNinja a lancé son Shark IQ Robot, à un prix deux fois moins élevé que le Roomba i7+ , son équivalent. Et malgré son prix résolument agressif, l'appareil présenterait les mêmes fonctionnalités, ce qui a éveillé les soupçons d'iRobot.L'entreprise l'affirme sans détour : «» son rival. Elle a donc déposé une plainte auprès du tribunal fédéral de Boston et lui a demandé d'agir au plus vite. Elle réclame ainsi que le Shark IQ Robot soit retiré des ventes, sans attendre le procès, de sorte à limiter le plus possible les pertes pour iRobot, en particulier en période de soldes.Du côté de l'aspirant à la place de leader sur le marché, le son de cloche est bien entendu totalement différent. SharkNinja, qui appartient à l'entreprise EP Midco, nie catégoriquement avoir copié sur son voisin et affirme que son dernier produit est le fruit de ses propres travaux en recherche et développement. Par prévention, la société a entrepris une action en justice, auprès du tribunal fédéral du Delaware, afin de prouver qu'elle n'enfreignait aucun brevet d'iRobot. Le duel ne fait donc que commencer.