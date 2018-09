Vos conversations Whatsapp bientôt sauvegardables hors Google Drive

Des messages obligatoirement stockés sur Google Drive

Si vous utilisezde longue date, il est fort possible que vous commenciez à avoir un joli paquet de conversations à votre actif.Le fait est que si vous souhaitez les conserver d'un appareil à un autre, ou tout simplement les archiver, cela pouvait peser très lourd dans votreUne problématique qui appartiendra au passé à compter du 12 novembre prochain : vosne consommeront plus d'espace sur votre Google Drive.À la différence d'autres services de messagerie instantanée comme iMessage d'Apple, les messages envoyés via WhatsApp ne sont pas stockés dans des serveurs maison.C'est aux utilisateurs de prendre l'initiative de sauvegarder leurs conversations afin de pouvoir les synchroniser avec d'autres appareils, ou pour les retrouver en cas de perte de son smartphone.À l'heure actuelle, la seule façon de le faire via l'application est d'opter pour une sauvegarde sur Google Drive. On regrette un manque de diversité dans les services proposés, mais on se réjouit néanmoins de l'annonce de WhatsApp concernant l'utilisation de l'espace de stockage.Attention toutefois : WhatsApp vous recommande de procéder à un backup de vos conversations dès aujourd'hui. Lors déploiement de la mise à jour du 12 novembre prochain, toutes les sauvegardes datées de plus d'un an seront supprimées définitivement de Google Drive.Pour ce faire, rendez-vous dans l'onglet « Discussions » puis « Sauvegarde des discussions » sur votre application.