WhatsApp va enfin autoriser la lecture de vidéo dans son application

Plus besoin de sauter d'application en application



Sortie en 2009, l'application de messagerie instantanéea su faire son petit bout de chemin depuis, jusqu'à être utilisée par plus d'un milliard de personnes quotidiennement en 2017, selon plusieurs sources.Que ses utilisateurs se réjouissent, malgré une année 2018 déjà bien chargée en mise à jour pour l'application appartenant à, le très sérieux site internet WABetaInfo , a récemment parlé d'une très probable future mise à jour qui autorisait enfin la lecture de certaines vidéos au sein même de l'application de messagerie.Comprenez par là, que lorsqu'un contact postera le lien d'une vidéo YouTube dans une conversation par exemple, il ne sera plus nécessaire d'ouvrir YouTube afin de la visionner, puisqu'un petit encadré apparaîtra désormais directement dans la fenêtre de conversation. Une fonctionnalité qui devrait rendre la vie des utilisateurs de l'application bien plus facile en somme.Si aucune date de sortie officielle pour la mise à jour n'a pour l'instant été communiquée, il y a fort à parier que cette dernière devrait commencer à être déployée aux États-Unis, dans les semaines à venir.Cette mise à jour, vers la version 2.18.234, ne couvrira que les vidéos YouTube et Instagram pour le moment.