Google déploie la nouvelle interface utilisateur de ses Smart Display

Une nouvelle interface plus personnalisée

La firme de Mountain View s'attaque en effet au lancement d'une nouvelle interface utilisateur pour ses, et notamment le Nest Hub, qui sera le premier à en profiter. Dès cette semaine, l'appareil devrait ainsi se garnir d'une interface repensée, notamment sur l'écran d'accueil. Les Smart Displays signés JBL et Lenovo devraient également profiter de cette nouveauté... mais un peu plus tard.L'essentiel du sang neuf prodigué par la prochaine mise jour concernedu Nest Hub . Auparavant blanc et agrémenté d'informations météo pour l'essentiel, il affiche désormais plusieurs panneaux renvoyant à YouTube, Google News ou encore aux commandes audio. L'arrière-plan affichera en outre le fond d'écran choisi pour l', précise 9to5Google . Cet arrière-plan sera toutefois flouté lors d'interactions avec le carrousel et deviendra entièrement blanc à mesure que l'utilisateurvers la gauche pour basculer d'un panneau à l'autre.Par ailleurs,a réagencé la présentation de la date, de l'heure et des prévisions météo sur son dispositif. La date et l'heure occupent désormaiset ont été déplacées dans le coin inférieur gauche de l'écran, tandis que la météo détaillée n'y est plus présente. Il faudra donc cliquer sur une icône dévoilant uniquement les températures pour l'afficher en plein écran. Ce qui sautait auparavant aux yeux nécessitera bientôt un clic pour apparaître face à l'utilisateur.