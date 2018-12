Google Assistant : la prochaine mise à jour va, entre autres, vous encourager à être poli

"Google, pourrais-tu s'il te plait lancer une playlist de chansons de Noël ? "



"Merci de le demander si gentiment !"

La mise à jour "de Noël"

Disney au rendez-vous

Pretty Please

Et les autres fonctionnalités alors ?

La dernièrede Google Assistant comporte en effet pas mal de nouvelles fonctionnalités qui devraient surtout être utiles durant la période de l'avent.Alors qu'il est déjà possible de diffuser une musique de fond via une enceinte intelligente pendant que vous lisez une histoire à votre enfant, avec des effets sonores qui se déclenchent à la lecture de certains mots de l'histoire, Google vient d'y ajouter plusieurs livres, dont certains titres commeconcernent directement la féérie de Noël. Toutefois, si vous souhaitez une histoire sans effets sonores, Google vient également d'ajouter plus de 50 titres à sa liste.Déjà disponible sur Alexa, la fonctionnalité « Pretty Please » encourage les enfants comme les grands à user de bonnes manières pour s'adresser à l'assistant vocal. Bien entendu, ce n'est pas obligatoire, mais l'assistant vous offrira des réponses adaptées si vous lui dites « s'il te plait » ou « merci ». Une fonctionnalité qui trouve tout à fait sa place dans cette mise à jour en période de Noël puisque de nouveaux éléments visuels ont également été ajoutés sur, rendant l'applicationplus vraie que nature !Google a pensé un peu à tout le monde avec cette mise à jour pour son assistant qui continue de sérieusement rivaliser avec Alexa en devenant encore une fois plus intelligent.Vous pouvez désormais, entre autres, retrouver une version vocale dequi permet de créer des listes qui ne se limitent plus seulement aux listes de courses, mais aussi à des listes de cadeaux, de boutiques, de choses à faire, etc.Autre nouveauté, Google Home Hub peut maintenant vous afficher les paroles des chansons lorsque vous écoutez de la musique, il faudra cependant lire les titres viapour bénéficier de cette fonctionnalité. Ne reste plus à espérer qu'elle puisse être étendue à d'autres plateformes telles que Spotify