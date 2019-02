Lisez une histoire Disney à vos enfants, Google Home s'occupe de l'ambiance

Une ambiance sonore Disney pendant les lectures du soir

a annoncé une nouvelle fonction en partenariat aveccomme le rapporte TechCrunch . L'est désormais capable d'ajouter du son et des bruits à la lecture de l'un des Petits Livres d'Or édités par le spécialiste des histoires pour les petits.Il suffit, avant de commencer la lecture d'un ou plusieurs chapitres de lancer la commande vocale « OK Google, lisons avec Disney ». L'enceinte va ensuite reconnaître au fil de la lecture l'histoire que vous racontez, et y ajouter de la musique pour une ambiance personnalisée, selon que vous alliez rejoindre Miguel etau Mexique, ou au Pays Imaginaire en compagnie desaura également reconnaître les pauses, et diffusera de la musique ambiante contextualisée à l'histoire en cours en attendant que vous repreniez le récit des personnages préférés de vos petits ou changiez d'histoire.Les autres livres compatibles sont(le turbulent petit dernier de la famille Indestructibles), et les classiqueset les. Une histoire de Noël avec Mickey est prochainement attendue ainsi que d'autres titres pour la fin de l'année.Avec cette nouvelle fonctionnalité, Google fait coup double. S'associer à Disney est d'abord un argument marketing ; « tout le monde » aime Disney. De plus, si l'usage de l'assistant est plutôt orienté vers les adultes, permettre au Google Home de faire le lien entre parent et enfant lors d'un moment « rituel » fort en complicité est loin d'être anodin ; surtout pour l'enfant.