La Google Home Mini est l'enceinte intelligente la plus vendue cette année

CoinUp / Shutterstock.com

La Google Home Mini truste le marché

Apple hors du Top 5

Bose et Samsung débarquent sur le marché

Alors qu'était tout juste annoncée la sortie prochaine d'une nouvelle gamme d'Amazon pour asseoir sa position de leader sur le marché des objets connectés, un rapport de ventes récemment publié dévoile une petite surprise pour la marque de Jeff Bezos.D'après le document, la Google Home Mini est le nouveau best-seller des enceintes connectées avec 2,3 millions d'unités vendues sur le dernier trimestre. Elle devance de peu l', vendue à 2,2 millions d'exemplaires.En réalité, les deux géants américains se partagent 4 des 5 cinq premières places. L', produit phare de la marque vendu à 1,4 millions d'exemplaires, complète le podium. En cinquième position, laavec 800 000 enceintes vendues.Sur un total de 11,7 millions d'enceintes connectées vendues, Amazon et Google pèsent plus de 50% des ventes avec respectivement 30% et 27% de parts de marché. Lad'Apple, de son côté, brille par son absence. La marque de Cupertino a dû se contenter de 6% de part de ventes, c'est-à-dire aux alentours de 700 000 exemplaires vendus.Tout n'est cependant pas noir pour la marque à la pomme. Avec son prix élevé, la HomePod représente à elle seule 16% des revenus sur ce trimestre, quand la Home Mini et l'Echo Dot, les deux leaders, n'atteignent que 17% à elles deux.Parmi les enceintes à plus de 200 dollars, la HomePod génère 70% des revenus.Le rapport mentionne par ailleurs que le marché des enceintes connectées est en plein essor et attire de plus en plus de marques., explique David Mercer, Vice Président chez Strategy Analytic.Amazon et Google vont devoir se battre pour rester au top des ventes.