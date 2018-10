La Google Home peut désormais commander la Nvidia Shield TV

Toujours plus de possibilités

La Shield TV s'apprête à recevoir une belle amélioration. Même si la la box de streaming Android était déjà compatible avec les produits Google Home, il sera donc possible de la commander plus précisément avec votre voix.Ainsi, vous pouvez lui demander d'allumer la Shield TV, de régler le volume, de lancer des séries depuis Netflix, CBS, HBO Now, Viki ainsi que Starz ou encore d'afficher des photos et même de les retoucher en utilisant les commandes vocales.Afin de profiter de cette nouveauté avec Google Home, il sera nécessaire de relancer la Shield TV qui proposera alors la mise à jour. Cette dernière sera déployée au cours du mois, même si Nvidia n'a encore rien dit sur son blog concernant une disponibilité en France.