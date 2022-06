Google se débarrasse des rappels insistants de son assistant sur Android

Vous l’aurez bien compris, s’il sera toujours possible de définir des rappels depuis Gmail et Google Chat, Google semble abandonner l’idée de maintenir la disponibilité des rappels au sein de son assistant vocal. Désormais, il ne vous faudra donc plus compter que sur vos propres moyens et programmer manuellement vos rappels depuis votre smartphone ou votre tablette, par exemple.