Amnesty International dénoncent la surveillance de Facebook et Google

Le modèle économique de Google et Facebook qualifié de « menace » pour les droits de l'Homme



Amnesty International souhaite une régulation d'urgence de ces plateformes



Lire aussi :

Projet de loi de finances pour 2020 : la taxe sur les services numériques rapportera plus que prévu



Source : The Verge

Amnesty International n'y va pas par quatre chemins pour décrire les pratiques de Google et Facebook. L'ONG a publié un rapport qui pointe du doigt la surveillance généralisée mise en place par les deux entreprises au travers de leurs différents services.L'étude montre que Google capte aujourd'hui 90 % des recherches effectuées dans le monde et qu'un tiers de la planète utilise quotidiennement l'un des services en ligne détenus par Facebook. «», indique Kumi Naidoo, Secrétaire général d'Amnesty International.Le nœud du problème vient du modèle économique spécifiquement mis en place par ces deux sociétés, basé sur la collecte de données personnelles nécessaires à l'élaboration de publicités ciblées, qualifiées de «».", ajoute le rapport.».Amnesty International plaide donc pour un changement de modèle économique de ces entreprises. Interrogée à ce sujet par The Verge, Facebook a préféré botter en touche par la voix de l'un de ses porte-paroles : «».L'autre solution reste la régulation par les États des pratiques de ces sociétés. Si les gouvernements se penchent activement sur la question en ce moment même, Amnesty International souhaite aller plus vite.», conclut Kumi Naidoo.