Facebook ciblé par une enquête aux USA liée à sa position dominante dans les réseaux sociaux

Les procureurs généreux vont déterminer si Facebook a étouffé la concurrence

Facebook, déjà une amende record cet été

Source : The Verge

Alors que nous vous conformions ce mardi sur Clubic le lancement officiel d'une enquête à l'encontre de Google concernant un potentiel abus de position dominante sur la publicité en ligne, menée par 50 États américains, voilà quese retrouve à son tour dans le collimateur des autorités américaines, qui s'interrogent quant au monopole exercé par la firme de Mark Zuckerberg sur le monde des réseaux sociaux.(Colorado, Floride, Caroline du Nord, Ohio, Iowa, Nebraska, Tennessee) mais aussi la capitale fédérale Washington ont décidé d'ouvrir une enquête à l'encontre de Facebook en s'associant à l'État de New York et à sa procureure générale, initiatrice de l'investigation.Les États veulent. Ils étudieront sans doute de près les relations qu'entretient Facebook avec les différentes applications possédées par le groupe, comme Instagram et WhatsApp., a déclaré Letitia James.En juillet dernier, le groupe Facebook s'était vu infliger une amende de 5 milliards de dollars par la Federal Trade Commission (FTC), la plus lourde jamais infligée à une société pour le chef de violation de vie privée. Le régulateur américain avait en effet sanctionné le groupe pour avoir mal protégé les données personnelles de ses utilisateurs.Au-delà de ce que nous venons d'avancer, nous pouvons nous demander à quoi ressemblera l'écosystème du numérique dans 5, 10 ou 20 ans ? Après avoir atteint des sommets tant financièrement que sur le plan de la popularité, les géants du secteur cumulent amendes, sanctions et enquêtes diverses, à un rythme de plus en plus soutenu, que ce soit aux États-Unis, où ils ont émergé, ou en Europe. Plus qu'un symbole.