Google Health : Google s'immisce dans la santé... mais c'est pour votre bien

Des outils d'intelligence artificielle pour les médecins et les hôpitaux



Google assure que les données utiles à ses projets sont chiffrées



Source : 9to5Google

La santé est aujourd'hui le nouveau terrain de jeu des GAFAM. Depuis le mois de novembre, Google a regroupé toutes ses divisions médicales sous la bannière Google Health mais est restée assez discrète sur ses projets.La révélation il y a quelques jours de la collecte de données de santé par le moteur de recherche a créé la polémique, malgré son caractère légal. Pour rassurer ses clients, et prouver ses bonnes intentions, Google a ouvert une page web dédiée à son projet de recherche médicale.C'est le docteur David Feinberg qui prend la parole pour expliquer la mission que s'est fixée Google, à savoir «». Il continue en détaillant les différents services qu'offre l'écosystème Google à tous les utilisateurs : «».Google revient également sur ses travaux de recherche en intelligence artificielle et explicite « Patient Search », ce tableau de bord permettant d'agréger les données de santé de chaque individu pour donner une vue d'ensemble de ses pathologies et traitements actuels.», poursuit le Dr David Feinberg. Toutes ces données seront stockées sur Google Cloud et analysées pour offrir des recommandations aux médecins et aux infirmières et détecter plus rapidement les pathologies.Google termine avec un focus inévitable sur la sécurité des données. L'entreprise assure que ces dernières sont chiffrées et ne sont utilisées que pour les projets de recherche liés à la santé, sans êtres associées au profil publicitaire de l'utilisateur.Reste à savoir si ce beau discours convaincra le grand public, préoccupé par la manière dont les grandes entreprises privées investissent un domaine aussi intime que leur santé.