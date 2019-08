Surprise : les GAFA jugent la taxe GAFA "discriminatoire"

Une taxe « discriminatoire » dénoncée par l'ensemble des GAFA



Les entreprises américaines veulent éviter la multiplication des fiscalités du numérique



Source : France 24

Lafait des remous outre-Atlantique. Alors que ce nouvel impôt , portant sur 3 % du chiffre d'affaires, a été promulgué il y a seulement quelques semaines, les principaux intéressés ont été reçus lors d'une audition devant le Bureau du représentant américain au commerce Google, Amazon et Facebook, ainsi que l'ensemble des entreprises technologiques sont unanimes et parlent d'un «» pour qualifier cette nouvelle taxe «».Amazon, par la voix de Peter Hiltz, son directeur de la planification fiscale, évoque une «» pratiquée par la France et indique que cet impôt «». Le coût de la mesure ne sera pas absorbé par l'entreprise, mais sera répercuté sur les vendeurs tiers , qui représentent 58 % des ventes françaises d'Amazon et, par extension, au client final.Alan Lee, chargé de la fiscalité de Facebook, parle lui de «» qui sont «». Matthew Schruers, président de la Computer and Communications Industry Association, un organisme représentant les intérêts de grands noms du numérique comme Intel ou Netflix, enfonce le clou et dénonce une taxe qui «» en matière de fiscalité.Les sociétés ne sont pas réfractaires à une réforme de la fiscalité, mais. Elles souhaitent éviter que plusieurs pays ne prennent comme modèle la France et ne mettent en place l eurs propres règles fiscales visant les GAFA Les GAFA sont également furieux du caractère rétroactif de cette taxe, qui prendra en compte les revenus touchés depuis le début de l'exercice 2019. «», s'emporte Alan Lee.Les acteurs du numérique rejoignent l'administration Trump , qui affirme que cette taxe GAFA est injuste puisqu'elle cible presque exclusivement les entreprises américaines. Elle pourrait leur coûter égalementafin de modifier leurs outils permettant de calculer le montant de cette taxe.L'État français espère récupéreret 550 millions d'euros en 2021.