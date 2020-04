25 ans plus tard, les pionniers de Pixar reçoivent un prix prestigieux pour les rendus de Toy Story

© Disney / Pixar

Un travail débuté chez Lucasfilm au début des années 80



Les solutions Pixar ont permis le renouveau du cinéma à grand spectacle



Il aura fallu 25 ans pour qu'Ed Catmull, l'un des co-fondateurs de Pixar et Pat Hanrahan, chercheur en informatique, reçoivent la médaille Turing, soit la plus haute distinction du monde informatique, pour leur travail au sein du studio californien.Si le premier long-métrage d'animation des studios Pixar est effectivement sorti en 1995, les deux compères ont durant de nombreuses années cherché à perfectionner le rendu des textures et des matières réalisées par ordinateur.Les recherches d'Ed Catmull avant son entrée chez Lucasfilm, le studio de George Lucas, étaient d'ailleurs dédiées à la reconnaissance par ordinateur d'une surface courbe. «», explique t-il.L'aventure a pris une toute autre tournure après que George Lucas ne vende en 1986 sa division informatique à Steve Jobs, qui fonda avec John Lasseter le studio Pixar. L'objectif était désormais de créer des petits films d'animation par ordinateur puis un long-métrage complet, une idée considérée à l'époque comme «» selon l'aveu même de Catmull.Pat Hanrahan a rejoint les rangs de Pixar à cette période et a participé quant à lui à la création de RenderMan, un logiciel de rendu 3D qui est aujourd'hui une référence dans l'industrie du cinéma pour sa restitution photoréaliste de la lumière.Si il a quitté Pixar en 1989, soit bien avant la consécration du studio avec la sortie de, son travail a infusé dans de nombreuses productions hollywoodiennes, des dinosaures deaux derniers, mais aussi dans le jeu vidéo et la réalité virtuelle.Si leur héritage est aujourd'hui salué par l'ensemble de la profession, les deux chercheurs sont conscients que de nombreux progrès sont encore possibles. «», explique à ce propos Pat Hanrahan.La remise de prix devrait avoir lieu en juin prochain, si la cérémonie n'est pas reportée à cause de l'épidémie de COVID-19 d'ici là.