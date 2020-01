Captain Marvel 2, ce serait pour 2022 !

Un Captain Marvel 2 en préparation !

Source : CNET

Selon The Hollywood Reporter, Marvel et Disney auraient déjà lancé le projet, avec Megan McDonnell à l'écriture. Une suite qui reprendrait évidemment le casting originel à savoir Brie Larson et Samuel L. Jackson, mais dont l'intrigue serait transposée cette fois à notre époque.Unque le studio souhaiterait confier à une réalisatrice, les réalisateurs du premier opus, Anna Boden et Ryan Fleck, étant en négociations pour réaliser des séries sur la plateforme Disney+ Disney espère pouvoir diffuser ce second opus dans les salles obscures dans le courant de l'année 2022. Rappelons que le premier Captain Marvel a dépassé le cap du milliard de dollars de recettes au box-office mondial.