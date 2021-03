Des chercheurs ont percé les mystères d'un énigmatique nuage martien

Place aux résultats. Composé d’eau glacée, le nuage commence à se former avant le lever du Soleil sur le versant ouest d’Arsia Mons, puis s’étend vers l’ouest à une vitesse de 600 kilomètres/heure et à une altitude de 45 kilomètres. Ensuite, il se détache et est étiré davantage par les vents de haute altitude pour atteindre une longueur de 1 800 kilomètres et une largeur de 150 kilomètres. Il s’évapore 2 h 30 après sa formation à la suite de la montée des températures.