Cortana va quitter Android et iOS en janvier

Cortana n'est pas mort assure Microsoft

Cortana aussi indésirable sur Windows 10 et Xbox

Source : The Verge

Microsoft assène un nouveau coup à son assistant vocal Cortana, qui va disparaître dans quelques mois des systèmes Android et iOS.La firme de Redmond a officialisé l'information dans un nouvel article publié sur son site britannique. Elle a aussi précisé àqu'au 31 janvier 2020, l'application Cortana serait retirée d'Android et d'iOS dans les pays suivants : Royaume-Uni, Australie, Allemagne, Mexique, Chine, Espagne, Canada et Inde. Pas d'information spécifiquement sur la France, mais on peut s'attendre à ce que notre marché soit également concerné.Malgré cette décision, Microsoft tente de nous convaincre qu'il s'agit d'un changement de stratégie et non d'une mise à mort : «», explique un porte-parole au média américain.On a quand même du mal à penser que ces propos ne sont pas une tentative pour tenter de dissimuler l'échec de Cortana, qui n'est pas parvenu à se hisser au niveau de Google Assistant, Alexa ou Siri. Ce n'est en effet pas la première fois que Microsoft se prend à enlever des fonctionnalités ou même à écarter complètement Cortana de certains systèmes.On peut notamment rappeler le passage des enceintes Amazon Echo, fonctionnant sous Alexa, sur le Microsoft Store . Sur Windows 10 aussi Cortana est mis de côté. L'assistant vocal a été séparée de l'outil de recherche dans les dernières versions du système d'exploitation et devrait prochainement devenir une application optionnelle et non plus une feature native Quant à la Xbox, elle accepte désormais Alexa comme assistant numérique pour les commandes vocales. Bref, Cortana disparaît peu à peu de la circulation.