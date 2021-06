Free hébergerait involontairement près de la moitié des images pédopornographiques recensées par le Projet Arachnid

Free se passerait bien d'une telle polémique. L'opérateur français a été épinglé par une vaste étude baptisée « Projet Arachnid », qui est une plateforme web qui détecte les images pédopornographiques connues. Guidée par un robot d'exploitation qui traite des dizaines de milliers d'images par seconde, la plateforme a été mise en place en janvier 2017 par le Centre canadien de protection de l'enfance (CCPE), qui fait remonter les défaillances de l'industrie de la technologie dans la lutte contre ce fléau de la prolifération des images d'abus pédosexuels sur Internet. L'organisme de bienfaisance vient de publier son dernier rapport, qui porte sur l'étude des années 2018, 2019 et 2020. Il a ainsi permis de détecter et vérifier plus de 5,4 millions d'images dans le monde, et d'adresser des demandes de suppression à plus de 760 fournisseurs de services électroniques du globe, parmi lesquels Free, mauvais élève en la matière.