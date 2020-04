Lucid Air, Hubble, iPhone 12, Xbox Series X et enceinte connectée : le récap' des actus tech de la semaine

Tous surveillés - 7 milliards de suspects : le documentaire de Arte à voir absolument

Arte.tv

Ce n'était pas une exoplanète : Hubble observait en fait une gigantesque collision

iPhone 12 : prix, date de sortie, caractéristiques, on fait le point sur ce que l'on sait

Windows 10 2004 Update : que va changer la prochaine grosse mise à jour de votre système ?

La Xbox Series X s'offre un nouveau logo

Raspberry Pi : Transformer votre enceinte en enceinte connectée grâce à Balena Sound

La Lucid Air sera meilleure que la Tesla Model S selon Peter Rawlinson

Vous avez décroché de l'actualité, la faute à une semaine trop chargée, à une courte période éloignée de vos écrans ou un trop plein d'informations en période de confinement ? Rassurez-vous, Clubic vous livre son récapitulatif hebdomadaire de l'actualité tech'. Laissez-vous guider.S'il y a un documentaire (français) qu'il faut voir absolument durant cette période de confinement, c'est bien celui-ci :est une enquête du journaliste Sylvain Louvet sur la surveillance de masse. Durant 90 minutes, le reportage nous plonge au cœur du nouveau «» mondial, en analysant la ruée des grandes puissances vers des équipements technologiques toujours plus invasifs. Un documentaire à voir gratuitement sur le site deUne étude de deux chercheurs de l'Université de l'Arizona tente de faire la lumière sur Formalhaut-B, une exoplanète observée directement par le télescope Hubble à partir de 2004. Sauf que cette exoplanète, qui orbitait autour de son étoile à seulement 25 années lumières de la Terre, est devenue presque « introuvable » en 2014. Qu'est-il arrivé à Formalhaut-B ? Ces nouvelles recherches apportent des éléments de réponses précis : l'exoplanète n'aurait jamais existé. Explications en détail avec notre spécialiste espace Attendu pour la rentrée prochaine, l'iPhone 12 fait saliver les amateurs de smartphones et attise les curiosités. Les rumeurs se multiplient sur la toile et quelquesviennent, comme c'est devenu courant, nous en apprendre plus sur le dernier bébé de la marque à la pomme. Quatre modèles de tailles variées à prévoir, changements esthétiques, OLED pour tous et écran sur-cadencé à 120 Hz : on fait le point sur tout ce que l'on sait ou commence à entrevoir à propos de l'iPhone 12 Qu'on se le dise : la mise à jour « 2004 » de Windows 10 ne va pas vous faire voyager dix ans en arrière. Elle apporte plutôt quelques changements bienvenus - si aucun bug ne vient entacher sa sortie - comme une évolution du moteur de recherche de Windows pour le rendre plus rapide et intuitif. Le gestionnaire de tâche évolue également, avec l'apparition de la température des GPUs en natif ou des modifications (ergonomiques et concrètes) sur l'application « Paramètres ».La nouvelle génération de console arrive doucement, mais sûrement. Après Sony pour la PS5, Microsoft vient ainsi de dévoiler le logo officiel de la Xbox Series X . Celui-ci sera aussi bien utilisé dans le domaine des jeux vidéo que sur les futurs produits dérivés, et n'affiche pas la marque « Xbox » mais seulement « Series X ». Probablement une manière, pour Microsoft, d'adapter son produit à toutes les versions de sa machine.Audiophiles de tous lieux et de toute génération, voici un tutoriel qui devrait vous ravir. Matthieu Legouge, notre spécialiste hardware, vous explique comment transformer n'importe quelles enceintes ou système hi-fi - y compris le matériel « d'ancienne génération » - en système audio connecté grâce à un Raspberry Pi et un OS spécialisé, Balena Sound. Une solution accessible à tout le monde, pour une vingtaine d'euros, du moment que vous n'avez pas peur de mettre un peu les mains dans le hardware.Peter Rawlinson, ça vous dit quelque chose ? Probablement pas, si vous n'êtes pas un grand aficionados de Tesla. Cet ancien ingénieur de Jaguar et Lotus a rejoint le constructeur californien en 2009 pour finaliser la fameuse Model S. Onze ans plus tard, nous le retrouvons P.-D.G de Lucid Motors, un nouveau constructeur de véhicules électriques qui veut se positionner à la pointe de la technologie. Il vante aujourd'hui la puissance de la Lucid Air, la future grande berline familiale de son entreprise . Et nous, nous en profitons pour faire le point sur l'engin.