Star Wars, Nissan, Cybunker, Raspberry Pi 4 : les actus tech' de la semaine

Vous avez décroché de l'actualité la faute à une semaine trop chargée ou à une courte période éloignée de vos écrans ? Rassurez-vous, Clubic vous livre son récapitulatif hebdomadaire de l'actualité tech'. Laissez-vous guider.Un dernier épisode autant attendu que redouté ! J.J Abrams avait la lourde double tâche d'une part de terminer une trilogie décriée par une partie de la communauté de fans, mais aussi de conclure l'arc narratif des Skywalker, quarante-deux ans après la sortie du premier opus. Le cinéaste a t-il réussi à tenir ce pari très ambitieux ? Parcourez notre critique détaillée (et sans spoilers) de Star Wars : L'Ascension de Skywalker Les téléviseurs à écran plat 4K, c'est d'un autre siècle. Une nouvelle catégorie de produits est en train d'exploser : les vidéoprojecteurs à focale ultra courte. Ces appareils, qui ne possèdent pas d'objectifs visibles, ne projettent pas l'image directement mais la rétro-projettent via un jeu de miroir, permettant d'obtenir une très grande image d'une qualité venant concurrencer les écrans plats. On vous dit tout sur l'Optoma UHZ65UST , produit modèle du genre.Transformer votre Raspberry Pi 4 en véritable serveur domestique NAS () est enfin possible, grâce au Dual/Quad SATA HAT du fabricant chinois Radxa. Rattaché à la famille Rock Pi SATA HAT, ce dernier peut prendre en charge jusqu'à quatre HDDs (2,5 ou 3,5 pouces) ou SSDs en passant par les quatre ports USB des Raspberry Pi 4 ou Rock Pi 4.À la fin des années 1980, Sony et Nintendo ont décidé de collaborer pour la mise au point d'un lecteur CD destiné à la Super Nintendo, le Super Nintendo CD-ROM Adapter, qui aurait permis de lire des jeux au format CD-ROM. Le résultat ? Un seul et unique prototype de la « Nintendo Play Station » , objet rarissime donc, qui, pour la première fois, va être mis en vente aux enchères.La CGT Énergie multiplie les opérations coup-de-poing pour lutter contre le projet de réforme des retraites du gouvernement. Ses membres ont notamment coupé l'électricité dans certaines entreprises et basculé des foyers en heures creuses. Le syndicat fait ainsi de l'accès à l'électricité une arme de contestation.Nissan a décidé de mettre de côté le diesel afin de se concentrer sur l'électrification de ses SUV. Deux modèles, le QASHQAI et X-Trail , vont devenir des hybrides avec deux nouvelles versions présentées en 2020. À noter que Nissan a été en difficulté, notamment en Europe, durant toute l'année 2020 avec une perte de 24 % de ses parts de marché.Décidément, le Cybertruck de Tesla fait basculer dans la folie beaucoup de monde. Une agence de design surfe sur le buzz du pick-up électrique pour présenter un projet de Cybunker , un énorme garage résistant à des conditions climatiques extrêmes, et calibré pour accueillir le Cybertruck. Sans oublié son design, qui s'inspire largement du dernier véhicule de Tesla.