En février 2020, vous pourrez (peut-être) vous offrir la Nintendo Play Station

La Nintendo Play Station aux enchères !

La console qui valait un million ?

Source : Kotaku

La console, qui embarque un lecteur CD-ROM en plus d'un port Super Nintendo, sera proposée aux enchères le 27 février 2020 viaVous le savez peut-être, à la fin des années 1980, Sony et Nintendo ont décidé de collaborer pour la mise au point d'un lecteur CD destiné à la Super Nintendo, le Super Nintendo CD-ROM Adapter, qui permettrait de lire des jeux au format CD-ROM.Si un prototype a bel et bien vu le jour, le partenariat a finalement volé en éclats, et Nintendo n'a finalement pas proposé le moindre périphérique externe. La suite, vous la connaissez, Sony a de son côté œuvré sur sa propre console, une certaine PlayStation, qui vient de fêter ses 25 ans Il y a une dizaine d'années, Terry Diebold a pu acheter ce prototype rarissime lors d'une ventes aux enchères, accompagné d'une manette SNES, badgée « Sony PlayStation ». Depuis 2015, avec l'aide de son fils, Terry Diebold expose fièrement sa « Play Station » sur divers salons de jeux vidéo. En 2020, ce prototype sera mis en vente, lors d'une enchère exceptionnelle.» explique Terry Diebold, bien décidé à revendre son trésor au plus offrant.À noter que Terry Diebold aurait déjà refusé une offre de 1,2 million de dollars, proposée par un (riche) collectionneur norvégien. Reste à savoir maintenant à quel prix sera adjugée cette Nintendo Play Station le 27 février prochain... À votre avis ?