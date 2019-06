Android Q, Tesla Model 3, SpaceX, GoT, BMW, Curiosity : les actus tech' de la semaine

Les Huawei P30 Pro et Mate 20 Pro accueilleront Android Q malgré les sanctions US

La Tesla Model 3 perd les faveurs de l'Europe, qui lui préfère la future Renault ZOE 2

Décollage réussi pour le lanceur de SpaceX, qui a tout de même perdu sa partie centrale

Volkswagen Combi : bientôt de retour... en version 100% électrique !

Game Of Thrones, le tournage du spin-off aurait déjà débuté en Irlande

BMW présente la Vision DC Roadster, un concept de moto électrique futuriste et sportive

Le rover Curiosity découvre des quantités surprenantes de gaz sur Mars

Vous avez décroché de l'actualité, la faute à une semaine trop chargée, la canicule ou à une courte période éloignée de vos écrans ? Rassurez-vous, Clubic vous livre son récapitulatif hebdomadaire de l'actualité tech'. Laissez-vous guider.Nouvel épisode du feuilleton Huawei versus Google : malgré le décret américain mis en place par Donald Trump selon lequel la firme chinoise n'a plus le droit d'utiliser Android, et ce pour la sécurité des citoyens du Pays de l'Oncle Sam, le fleuron asiatique compte pourtant bel et bien déployer la prochaine mise à jour majeure de l'OS mobile du géant californien, Android Q. Ses téléphones phares, comme le P30 Pro et le Mate 20 Pro, font partie de la liste des 15 smartphones sélectionnés Une information à prendre avec des pincettes tant que Tesla n'aura pas communiqué ses chiffres officiels du trimestre. Mais d'après un rapport signé JATO Dynamics , la Model 3 enregistre une baisse notable en termes de ventes lors du cinquième mois de l'année, mai, avec seulement 2820 exemplaires écoulés. En face, Renault rencontrerait un certain succès avec son modèle électrique ZOE, dont la nouvelle version a récemment été présentée par la marque.Le «», selon Elon Musk. C'est dire si la pression était au rendez-vous lors du déclenchement de la mission STP-2, dont l'objectif consistait à déployer un total de 24 satellites sur trois orbites différentes. Et ce grâce au lanceur lourd Falcon Heavy. Si les deux boosters latéraux ont bel et bien réussi à revenir sans encombre sur la base de Cap Canaveral, le propulseur central a de son côté échoué à rejoindre plateforme de récupération « Of Course I Still Love You » , situé dans l'océan Atlantique.Le développement de l'ID. Buzz Concept de Volkswagen prend forme. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que les nostalgiques du Combi Volkswagen des années 1960/1970 seront ravis. Mais à cette version revisitée du 21e siècle, s'ajoutent toute une motorisation électrique combinée à une batterie de 111 kWh lui offrant une autonomie de 480 kilomètres, selon les informations de la marque allemande . Si sa production en série a été confirmée, aucune date de sortie n'a cependant été communiquée.Depuis la diffusion de l'ultime épisode de Game of Thrones - le sixième de la saison 8 - le 19 mai 2019, toute une communauté de fans est devenue orpheline du jour au lendemain. Mais rassurez-vous : un spin-off ayant lieu quelques milliers d'années avant les aventures de Jon Snow fera l'objet d'une diffusion en 2021. Son tournage aurait même d'ailleurs débuté du côté de l'Irlande du Nord , l'un des lieux de tournage favoris des réalisateurs de la série.Le groupe BMW est passé à l'offensive en présentant sa stratégie à court terme en matière de voitures électriques, mais aussi plusieurs concepts de deux et quatre roues zéro émission, dont la Vision DC Roadster . Cette moto électrifiée à la fois futuriste et sportive n'a à l'heure actuelle pas vocation à prendre le chemin de la commercialisation, mais elle reflète en partie les ambitions de la firme d'outre-Rhin sur ce créneau en particulier.Une nouvelle découverte qui devrait occuper une partie du temps des scientifiques alloués aux analyses martiennes. Le rover Curiosité a en effet détecté une certaine quantité de méthane sous la planète rouge , propice, donc, à la vie organique. La quantitée trouvée est certes faible, mais reste trois supérieures aux découvertes de 2013. Plusieurs hypothèses fusent : une forme de vie microbienne, actuelle ou récente, existerait bel et bien, ou des réactions géothermales aidant un méthane très ancien à se libérer seulement maintenant en seraient la cause.