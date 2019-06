La Tesla Model 3 perd les faveurs de l'Europe, qui lui préfère la future Renault ZOE 2

Renault ZOE superstar ?

La Renault ZOE 2 très attendue

Source : AutoEvolution

Après avoir explosé les scores de ventes en mars avec 15 755 ventes en Europe, laest créditée en mai de seulement 2 820 ventes...En avril dernier, on apprenait que la Renault ZOE s'était écoulée à plus de(sur 27 marchés), soit une hausse de 62%. Juste derrière, on retrouvait la Tesla Model 3 (3 500 ventes) et la BMW i3.En ce qui concerne le mois de mai, le constat est identique, avec. Une excellente chose pour le constructeur français, qui vient tout juste d'officialiser la, qui devrait être disponible bientôt.Du côté de chez. Rappelons au que la concurrence sera de plus en plus rude au fil des semaines, avec l'arrivée deCôté français, on attend donc une nouvellequi arborera une batterie de 52 kWh, soit uneen une seule charge, d'après la norme WLTP ; soit environ 20 % de plus que l'ancienne génération de batterie. Côté puissance, on retrouvera ici, baptisé R135, pour 245 Nm de couple.Rappelons que la Model 3 est proposée en France à partir de 42 600 euros, avec une facture qui peut rapidement dépasser les 60 000 euros.