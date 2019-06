Les Huawei P30 Pro et Mate 20 Pro accueilleront Android Q malgré les sanctions US

Huawei se veut confiant

Android Q sera disponible sur 17 smartphones Huawei

Source : 9to5google

Tandis que Xiaomi a annoncé l'arrivée d'Android Q sur 13 de ses smartphones,a créé une page de FAQ pour disperser les rumeurs et rassurer ses utilisateurs.Selon Google, le décret pris par Donald Trump pour empêcher Huawei d'utiliser Android menace la sécurité américaine . De leur côté, les propriétaires de smartphones Huawei et Honor sont dans le flou face aux commentaires contradictoires de la firme de Montain View, du constructeur chinois ou encore du gouvernement américain.Huawei a donc pris la décision de créer « Huawei Answers », une page de FAQ pour dissiper les rumeurs. Concernant la mise à jour vers, le constructeur chinois se veut rassurant. Il assure que les P30 Pro et les Mate 20 Pro, ainsi que 15 autres appareils. Et ce, malgré l'interdiction commerciale américaine. Voici la déclaration de Huawei à ce propos :».Le constructeur chinois indique que la mise à jour vers Android Q serapour les smartphones P20 et P20 Pro, ainsi que pour les Huawei P30, P30 Pro et P30 Lite. Ce sera également le cas pour les Mate 10, Mate 10 Pro, Mate 20, Mate 20 Lite et Mate 20 Pro . La liste inclut également les Mate 20 X, Mate 20 X (5G), P smart 2019, P smart+ 2019, P smart Z ou encore les PORSCHE DESIGN Mate 10 et PORSCHE DESIGN Mate 20 RS.C'est donc unepour les utilisateurs de smartphones Huawei et Honor, qui craignaient notamment que les applications populaires comme WhatsApp, Facebook, ou encore Instagram ne cessent de fonctionner sur leur smartphone. Toutefois, si cette déclaration est réjouissante, elle n'est accompagnée d'aucune date de déploiement.