Clap de fin pour l'Oculus Rift S, définitivement retiré de la vente

Vendu via un ticket d'entrée tarifé à 299 euros et requérant un compte Facebook obligatoire pour fonctionner, l'Oculus Quest 2 a provoqué un véritable choc dans le petit marché des casques VR. Six mois seulement après sa sortie, il a accompli l'exploit de se vendre mieux que tous les précédents casques VR Facebook combinés.

Aucune surprise donc que la société de Mark Zuckerberg ait décidé de mettre tous ses œufs virtuels dans le même panier et de délaisser le casque exclusivement pour PC qu'était le Rift S. Un choix qui s'est apparemment montré payant, car l'Oculus Quest 2 représente notamment 60 % des casques VR utilisés sur SteamVR.

Pour les exécutifs de Facebook, l'Oculus Quest 2 pourrait être bien parti pour devenir le premier casque VR « mainstream », et ses employés du département VR/AR travaillent continuellement à l'améliorer. Le support du 120 Hz et du mode PC sans-fil sont autant d'exemples en ce sens, alors que les Oculus Quest 3 et 4 sont déjà dans les cartons.

Néanmoins, la quête s'achève pour de bon pour la gamme Oculus Rift, avec la disparition corps et bien du Rift S, petit casque VR parti trop tôt.