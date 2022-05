L'excellent Bose Headphones 700 chute de prix pour les French Days

Considéré comme l'un des meilleurs casques à réduction de bruit il y a deux ans, le Bose Headphones 700 qui est de type circum-auriculaire est équipé d'un système à quatre microphones. Cela donne la possibilité au casque d'identifier et d'isoler la voix de son utilisateur, tout en réduisant le bruit environnant (personnalisable avec 11 niveaux différents).



Compatible avec les assistants vocaux comme Amazon Alexa et Google Assistant, le casque est doté d'un arceau épuré en acier inoxydable et se distingue par ses commandes intuitives telles que la gestion du volume, des appels et de la musique ; le tout par une simple pression sur l'écouteur. Du côté de l'autonomie, l'appareil permet d'être utilisé pendant une durée maximale de 20 heures.



Au niveau de ses dimensions, le Bose Headphones 700 mesure 5.1 x 16.51 x 20.3 cm ; pour un poids estimé à 252 grammes. Pour terminer, l'appareil est fourni avec un câble de charge USB, un câble audio et un étui de transport.