Amazon : 8 méga promos à saisir pour les French Days

Si vous n'en pouvez plus des temps de chargement dans vos jeux ou dans vos applications, le SSD WD_BLACK SN850 1 To va changer votre quotidien. Cette mémoire SSD propose de très importants débits en lecture à 7000 Mo/s et en écriture à 5300 Mo/s.

Le composant est également muni d'un dissipateur thermique qui permet de contrôler sa température et de le pousser dans ses retranchements sans jamais craindre de l'endommager. Petit détail qui a son importance : cette mémoire dispose d'un éclairage RVB personnalisable via un logiciel dédié et fera le bonheur des joueurs PC et des amateurs de customisation.