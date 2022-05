Rue du Commerce frappe fort avec 5 promos high-tech

Deuxième produit et deuxième PC portable de notre sélection : l'Asus Vivobook Pro 14" et son écran OLED. Il est vendu actuellement avec une belle petite réduction de 50€ affichée. Mais si vous utilisez le code OLED100 juste avant le paiement vous aurez une nouvelle réduction de 100€, soit 699,99€ en tout pour cet excellent ordinateur de travail.

De travail car dépourvu de carte graphique dédiée, ce qui ne l'empêche pas pour autant de déployer toute sa puissance. C'est en grande partie dû au processeur AMD Ryzen 5 5600H Hexa-Core et sa fréquence de 3,3 GHz. Notez qu'il y a tout de même une puce graphique AMD Radeon Vega 7 intégrée qui fait très bien son travail.

Il tourne avec Windows 11 installé sur un SSD de 512 Go, 8 Go de RAM. Et son écran Retina avec sa définition de 2880 x 1800 pixels permet aux graphistes et autres monteurs audio et vidéo d'avoir un très bel outil de travail.