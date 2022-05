Les French Days divisent par deux le prix de ce pack Echo Dot + Philips Hue

L'intérêt de ce pack est que bien entendu les deux produits fonctionnent ensemble. Une fois les ampoules dans vos luminaires, vous allez pouvoir les relier à Alexa via les skills disponibles sur votre smartphone. Une fois paramétrées, les ampoules peuvent s'allumer et s'éteindre à l'envie en le demander à votre Echo Dot 4. Tout comme il est possible de modifier la chaleur de la lumière ou l'intensité de celle-ci.

Mais l'Echo Dot 4 ne se limite pas qu'à ça. Vous pouvez discuter avec Alexa, l'assistant vocal d'Amazon, et lui demander une foule de choses. La météo, le trafic, les informations, une question aléatoire de culture générale, etc. C'est un véritable moteur de recherche connecté ainsi qu'une enceinte qui peut diffuser vos morceaux préférés et bien plus encore.