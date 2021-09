French Days 2021 : les meilleures offres high-tech en direct

Durant les French Days, les nombreux clients des différents peuvent bénéficier de promotions exceptionnelles sur un grand choix de produits high-tech. Pourtant certaines catégories sont plus prisées que d'autres et cela les e-commerçants le savent bien en axant leurs promotions sur ces familles de produits spécifiques.

On peut bien évidemment citer les smartphones, qui sont chaque année les appareils les plus demandés et consultés par les consommateurs, que ce soient les modèles d'entrée de gamme ou les modèles les plus complets et avancés qui bénéficient d'une belle ristourne.

Le PC portable et la tablette tactile sont d'autres types de produits très demandés depuis de nombreux mois pour les utilisateurs et les familles qui souhaient à la fois se divertir, rester connectés avec leurs proches mais aussi travailler depuis la maison. Pour amener un peu plus de performances à leur PC, des disques SSD sont aussi ajoutés régulièrement dans la liste de promotions afin de gagner de la place et de la rapidité à l'ouverture de ses applications.

Pour se relaxer après une journée bien remplie, les amateurs de bons plans n'ont que l'embarras du choix pendant les French Days avec un grand choix de casques audio, mais aussi d'écouteurs sans fil ainsi que des téléviseurs 4K dernier cri à prix cassés. Laissez les tâches ménagères à votre aspirateur robot et ne vous levez plus pour allumer les lumières de la maison grâce aux ampoules connectées qui vous permettent de contrôler l'éclairage de votre demeure depuis votre smartphone ou votre montre connectée.

Les joueurs enfin sont également aux premières loges pendant les French Days avec un grand nombre de promotions sur les consoles de jeux mais aussi sur les accessoires PC avec des prix cassés sur les souris, les claviers ou encore les sièges gaming.

Les plus grandes marques sont présentes dans tous les secteurs de la high-tech et l'on peut citer, parmi les plus grands noms, Samsung, Apple, Xiaomi, Huawei ou encore OnePlus pour ce qui concerne la téléphonie mais aussi d'autres constructeurs plus touche-à-tout comme LG, Logitech, Lenovo, HP, Acer ou encore Asus. Pour le gaming, évidemment Microsoft, Sony et Nintendo seront là et bien là avec leurs toutes dernières consoles au meilleur prix.