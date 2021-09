French Days Apple : iPhone, AirPods, Macbook, les 5 vrais bons plans Apple des French Days

Les AirPods ne sont parmi les écouteurs sans-fil les plus populaires pour rien. Plus que leur format, très agréable à l'oreille même après plusieurs heures de port, c'est avant tout pour leur facilité d'emploi que des millions d'utilisateurs ont craqué pour eux. Il suffit de les sortir de la boite, de les placer dans ses oreilles et le tour est joué, vous êtes parés pour 5H de musique non stop. Ils peuvent également être utilisés pour prendre des appels grâce à leurs micros intégrés et à Siri, qui s'occupe de prendre les messages et de composer les numéros pour vous entre autres services bien sur.