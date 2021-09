Apple, Xiaomi, Samsung, OnePlus : les 5 meilleures offres smartphones disponibles pour les French Days

Le Samsung Galaxy S20 FE embarque un écran Super AMOLED de 6,5 pouces avec une définition de 2400 x 1080 pixels et un taux de rafraichissement à 120 Hz. On retrouve aussi un processeur Snapdragon 865, une mémoire vive de 6 Go de RAM, une batterie de 4500 mAh avec la recharge rapide 25 W et sans-fil 15 W, et un espace de stockage interne de 128 Go.

À propos de la photo, le téléphone possède un triple capteur de 12 + 12 + 8 MP. Quant à l'appareil photo avant, il atteint 32 MP.