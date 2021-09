Fnac et Darty : les meilleures promotions high-tech pour les French Days

Nous débutons cette sélection par pack rassemblant la tablette tactile Lenovo Tab P11 et un clavier sans fil Bluetooth tous deux en finition gris. Ce pack comprend également une coque de protection. Cette tablette dispose d’un bel écran 11“ 2K. Elle est dotée de 4 Go de RAM et de 128 Go de stockage. Niveau connexion, vous pourrez compter sur le WiFi et le Bluetooth. Elle est proposée par la Fnac avec une réduction de 50 € qui fait tomber son prix à seulement 329 €.