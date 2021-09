Rue du Commerce : TOP 8 des offres high-tech pour les French Days

Pourtant l'accessoire est un concentré de technologie avec une dalle OLED de 1,2 pouces et un cadran de 41 mm qui convient à tous les poignets, même les plus petits. Compagnon de votre santé au quotidien, la Galaxy Watch intègre un capteur de fréquence cardiaque et analyse vos pas réalisés ainsi que votre saturation en oxygène dans le sang et vos calories brulées. Elle offre enfin le suivi de plusieurs activités sportives lors de vos entrainements et le reste de la journée affiche vos notifications et vos messages reçus.