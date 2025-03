Le MacBook Pro M4 embarque un processeur à 10 cœurs, épaulé par un GPU jusqu’à 10 cœurs et un Neural Engine de 16 cœurs, optimisé pour l’IA et l’apprentissage automatique. Cette configuration permet d’exécuter des tâches complexes comme le montage vidéo 4K, la retouche photo avancée et le développement logiciel sans ralentissement. L'arrivée d’Apple Intelligence sur macOS, le système d'exploitation des ordinateurs Apple, permet également d'utiliser l'intelligence artificielle dans son quotidien, à travers les outils d'écriture, de retouche photo automatiques ou encore le nouveau Siri, qui intègre ChatGPT pour répondre à vos questions sans avoir à ouvrir un navigateur web.

Avec ses nombreux ports (Thunderbolt 4, HDMI, MagSafe 3, lecteur de carte SD), une mémoire pouvant aller jusqu’à 32 Go et un SSD de 512 Go (extensible à 2 To), le MacBook Pro M4 est un ordinateur puissant et polyvalent. Mêmes performances de haut vol pour la connectivité, avec l'intégration d'une puce Wi-Fi 6E et Bluetooth 5.3.

macOS dispose en outre de nombreuses applications préinstallées, comme Pages, Numbers ou Keynote pour les tâches bureautiques. Apple propose également des logiciels de montage vidéo avec Final Cut Pro, ou Logic Pro pour la création musicale. Les éditeurs tiers mettent enfin à disposition des versions dédiées de leurs logiciels, compatibles avec les processeurs Apple et tirant partie de leur puissance.