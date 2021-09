Pour les French Days, le Xiaomi Redmi Note 10 (5G) chute à moins de 180€

Avec le Redmi Note 10 (5G), Xiaomi entend populariser la technologie 5G, encore réservée aux smartphones les plus couteux du marché. Pourtant le déploiement du réseau avance à pas de géants et bientôt il vous sera également possible de profiter des débits très importants offerts par cette nouvelle norme. Ce smartphone proposé aujourd'hui par Rakuten est capable de vous proposer ces vitesses de téléchargement et de vous apporter un vrai confort supplémentaire dans votre utilisation.

Le Xiaomi Redmi Note 10 (5G) dispose également d'un bel écran de 6,5 pouces à fréquence de rafraichissement 90 Hz pour bénéficier d'une fluidité bien plus importante dans la navigation mais également dans les jeux vidéos ou dans les applications compatibles. Un processeur MediaTek Dimensity 700 gravé en 7 nm vous apporte quant à lui suffisamment de puissance dans toutes activités.

Pour la partie photo, la marque fait appel à un triple capteur avec un objectif principal 48 mégapixels associé à un téléobjectif et à un ultra grand-angle qui vous permet à la fois de photographier les plus beaux paysages comme de réaliser de magnifiques portraits.

Enfin le constructeur vous propose une batterie de 5000 mAh pour tous vos usages avec une autonomie dépassant la journée, quelle que soit votre utilisation.