Galaxy Tab S5e : un code promo French Days fait chuter le prix de la tablette Samsung

La Galaxy Tab S5e de Samsung est une tablette équipée d'un écran AMOLED de 10,5 pouces avec une résolution de 2560 x 1600 pixels. L'appareil dispose aussi d'un processeur Snapdragon 670, d'une mémoire vive de 6 Go de RAM, d'un espace de stockage de 128 Go (extensible jusqu'à 512 Go par carte microSD) et du système d'exploitation mobile Android.

Du côté de la caméra et de l'appareil photo, on retrouve un capteur frontal de 8 MP et un capteur arrière de 13 MP. Enfin, la tablette est alimentée par une batterie d'une capacité de 7040 mAh.